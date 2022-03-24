Андрей Сафронов: «Плей-офф – это когда дисциплина бьет класс. А у «Динамо» в четвертом матче с ЦСКА не было ни того, ни другого»

прокомментировал вылет «Динамо» из плей-офф .

Бело-голубые проиграли четвертый матч с ЦСКА со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.

«Очень жалко, что команда так хорошо начала четвертую игру, но не поверила, что может перепрыгнуть через барьер и добиться положительного результата.

Очень не понравилась игровая дисциплина в серии с «Северсталью», в плей-офф надо терпеть и бороться. Как удалялся Галиев за удар клюшкой под бортом – это эмоции, их надо сдерживать. Здесь должна быть жесткая рука тренера.

Плей-офф – это когда дисциплина бьет класс. А у «Динамо» во вчерашнем матче с ЦСКА не было ни того, ни другого. Думали, что седьмой матч с «Северсталью» как-то взбодрит, но вышло иначе.

Повторюсь, в плей-офф громадную вещь играет дисциплина, ее не оказалось. Мы это видели по удалениям. Эмоции надо держать под контролем», – сказал бывший генеральный директор «Динамо».

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов