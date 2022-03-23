Шипачев заблокировал 4 броска в 4-м матче с ЦСКА – больше всех в «Динамо». Он набрал 10 очков в плей-офф – лучший его результат за 4 года в клубе

Нападающий набрал 10 очков в 11 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.

Московская команда завершила выступления в плей-офф, проиграв ЦСКА во втором раунде со счетом 0-4 в серии.

В четвертом матче серии, в котором бело-голубые проиграли 3:6, Шипачев забросил шайбу, три раза бросил по воротам, провел три силовых приема (больше всех нападающих в команде) и заблокировал четыре броска (больше всех во всей команде).

35-летний форвард набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 1» в 11 играх плей-офф.

11 очков – лучший результат Шипачева в плей-офф за четыре года в «Динамо». До этого его рекордом было 8 очков – в сезонах-2018/19 и 2019/20 (не был доигран из-за коронавируса).

«Динамо» в 6-й раз подряд вылетело во втором раунде Кубка Гагарина