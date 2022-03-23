Вайсфельд о матч-штрафе Панина: «Зачем ему этот Седлак в середине площадки? Авантюрное решение, в таком возрасте надо играть хладнокровно»

оценил удаление до конца матча против .

Капитан получил большой штраф за удар в голову форварду челябинцев Лукашу Седлаку.

«Как я себе представляю: если судьи пошли смотреть видео и после этого сказали, что это 5+20, значит, так оно и есть.

На мой взгляд, это какое-то авантюрное решение со стороны Панина. Зачем ему этот Седлак нужен в середине площадки?

Предположу, что теперь Григория дисквалифицируют. В таком возрасте надо играть более хладнокровно», – заявил бывший генеральный менеджер клубов .