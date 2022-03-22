Пустозеров о серии с «Трактором»: «Для нас нет фаворитов и андердогов. Мы просто играем в хоккей, делаем свою работу»

сообщил, что у «Салавата» нет эйфории после побед.

В серии второго раунда против уфимцы ведут со счетом 2-1.

– По всем раскладам ваша команда не является фаворитом в этой серии. Может быть, вам за счет этого и легче играется? Потому что нет такого давления, как у «Трактора», который полностью сохранил состав, а у вас уехали все иностранцы.

– Давит ли на них то, что общественность их считает фаворитами или нет – это лучше спросить у игроков «Трактора». Что касается нас, то мы просто выходим и делаем свою работу независимо от статуса, который нам приписали.

Для нас нет фаворитов, нет андердогов, мы просто играем в хоккей. И на каждый матч выходим с мыслью, что счет 0:0, никакой эйфории после побед. Чуть порадовались и дальше идем, играем, стараемся выиграть серию.

– Глеб Кузьмин тоже играет правого крайнего, но в третьем звене. На его счету уже три шайбы в плей-офф, в этом матче он открыл счет. Может, как-то поделится секретом с вами?

– Не знаю, я вот тоже думаю, что, может, вещь у него какую-то взять поносить перед игрой. Футболку так, например (улыбается), – сказал форвард .