Форсберг набрал 2+3 в матче с «Анахаймом» и первым в истории «Нэшвилла» забросил 35 шайб за сезон

первым в истории забросил 35 шайб за сезон.

Швед во 2-й раз в карьере набрал 5 (2+3) очков в игре с (6:3). Он повторил клубный рекорд по очкам за один матч.

В его активе стало 63 (35+28) очка в 50 матчах сезона. Форсберг стал первым игроком в истории «Предаторс» с 35 шайбами за сезон. Прежний рекорд принадлежал (34 шайбы в сезоне-2018/19).

При этом за новый рекорд Филипу предстоит состязаться с Мэттом Дюшеном, сегодня сделавшим дубль. У канадца 34 шайбы в 59 матчах.

Ранее Форсберг стал лучшим снайпером в истории клуба в , опередив Дэвида Легуонда. Сейчас на его счету 213 шайб в 547 матчах.