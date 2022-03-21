«Нэшвилл» не планирует обменивать Форсберга. Летом форвард может выйти на рынок

не планирует обменивать .

Ранее сообщалось, что «Предаторс» не достигли прогресса в переговорах по контракту с 27-летним игроком. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что клуб отказался от идеи с обменом и рассчитывает на помощь шведа в плей-офф.

В этом сезоне у Форсберга 58 (33+25) очков в 49 матчах. Его 33-й гол в сезоне позволил ему стать единоличным рекордсменом клуба по заброшенным шайбам, опередив Дэвида Легуонда.

По текущему контракту кэпхит форварда составляет 6 миллионов долларов.