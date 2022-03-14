Филип Форсберг стал первым игроком в истории «Нэшвилла», забившим трижды 30 голов за сезон в НХЛ

забросил 30 шайб за сезон в третий раз в .

Нападающий оформил дубль и отметился результативной передачей, набрав три очка в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:2).

Таким образом, шведский хоккеист в третий раз в карьере достиг отметки в 30 голов за регулярку. Сейчас на его счету 31 шайба.

Форсберг стал первым игроком в истории «Предаторс», который трижды забил 30 голов за сезон. Он опередил , у которого таких сезонов за «Нэшвилл» было два.