Филип Форсберг стал первым игроком в истории «Нэшвилла», забившим трижды 30 голов за сезон в НХЛ

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Филип Форсберг забросил 30 шайб за сезон в третий раз в НХЛ.

Нападающий «Нэшвилла» оформил дубль и отметился результативной передачей, набрав три очка в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:2).

Таким образом, шведский хоккеист в третий раз в карьере достиг отметки в 30 голов за регулярку. Сейчас на его счету 31 шайба.

Форсберг стал первым игроком в истории «Предаторс», который трижды забил 30 голов за сезон. Он опередил Виктора Арвидссона, у которого таких сезонов за «Нэшвилл» было два.

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