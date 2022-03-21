У перешедшего в «Торонто» Сятери подписан контракт с «Сибирью» на следующий сезон (Sport24)

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Харри Сятери может вернуться в КХЛ в следующем сезоне.

20 марта стало известно, что 32-летний финский вратарь подписал контракт с «Торонто» до конца сезона на 750 тысяч долларов.

При этом существует вероятность возращения Сятери в «Сибирь», которую он покинул по ходу плей-офф.

По информации Sport24, у новосибирского клуба есть соглашение с голкипером на следующий сезон, которое вступит в силу 1 мая.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,6% бросков.

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