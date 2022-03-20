«Торонто» поместил Мразека на драфт отказов и подписал экс-вратаря «Сибири» Сятери

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«Торонто» поместил голкипера Петра Мразека на драфт отказов.

30-летний чешский вратарь в нынешнем сезоне провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,48 шайбы и отражая 88,4% бросков.

В то же время в «Мэйпл Лифс» переходит бывший вратарь «Сибири» Харри Сятери.

Канадский клуб подписал с контракт с финским голкипером. Согласно правилам, ему необходимо также пройти драфт отказов перед включением в состав «Торонто».

32-летний Сятери покинул «Сибирь» по ходу плей-офф КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,6% бросков.

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