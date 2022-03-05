Сятери об отъезде финнов из КХЛ: «Хотели бы дальше сражаться в плей-офф. Но ситуация такова, что мы должны быть с семьями»

Харри Сятери высказался об отъезде финских легионеров из КХЛ.

Вратарь Харри Сятери и защитник покинули «Сибирь» по ходу серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (0-2). Ранее стало известно об отъезде всех легионеров уфимцев.

Игроки новосибирского клуба попрощались с командой.

«Парни, думаю, все уже знают о том, что произошло. Мы решили вернуться домой. Очевидно, это никому не нравится, нам это не нравится. Мы бы хотели сражаться вместе с вами дальше в плей-офф.

Но ситуация такова, что мы должны быть с нашими семьями, должны думать о них. Мне очень нравилось играть с вами, парни. Я не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире. У нас классная команда, я бы хотел сражаться вместе с вами дальше до конца, но, конечно, семья на первом месте.

Я желаю вам лучшего, надеюсь, вы пройдете «Салават». Надеюсь, все нормализуется, и мы увидимся в будущем. Вот что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить вас, парни. С некоторыми из вас я играл три года – это было классное время, спасибо!» – сказал Сятери.

«Харри сказал все, что я думаю об этой ситуации и почему я тоже уезжаю. Хочу поблагодарить каждого, весь штат, три года в Сибири были для меня невероятными, я завел новых друзей. Я бы хотел дальше играть в плей-офф, но есть что есть.

У меня много воспоминаний за эти три года. Я желаю вам лучшего, несмотря на то что мы проиграли – продолжайте биться! Мы можем пройти «Салават», – сказал Йокипакка.