Антипин об НХЛ: «Была возможность остаться. Очень хорошие впечатления от лиги, от «Баффало»

сообщил, что у него была возможность остаться в .

В сезоне-2017/18 он играл за .

– Об отъезде в НХЛ не жалеете? Почему там не получилось задержаться?

– А как отъезд мог повлиять, если у меня лучший сезон по статистике в был после НХЛ как раз. Следующий сезон тоже был неплохой. Потом после перехода, согласен, спад.

Да, всего сезон отыграл в НХЛ. Была возможность остаться, очень хорошие впечатления остались от лиги, от организации. Ко мне хорошо относились. Но у меня не было определенности. Может, я бы так же выходил через игру. Так не хотелось.

– Чему вас больше всего научила НХЛ?

– Там игра отличается от КХЛ в некоторых малейших нюансах, деталях. Новое почерпнул там в хоккейных моментах. Там просто по-другому и более детально каждая мелочь прорабатывается, – сказал защитник в интервью «Бизнес Online».