Антипин об НХЛ: «Была возможность остаться. Очень хорошие впечатления от лиги, от «Баффало»

Виктор Антипин сообщил, что у него была возможность остаться в НХЛ.
В сезоне-2017/18 он играл за «Баффало».
– Об отъезде в НХЛ не жалеете? Почему там не получилось задержаться?
– А как отъезд мог повлиять, если у меня лучший сезон по статистике в КХЛ был после НХЛ как раз. Следующий сезон тоже был неплохой. Потом после перехода, согласен, спад.
Да, всего сезон отыграл в НХЛ. Была возможность остаться, очень хорошие впечатления остались от лиги, от организации. Ко мне хорошо относились. Но у меня не было определенности. Может, я бы так же выходил через игру. Так не хотелось.
– Чему вас больше всего научила НХЛ?
– Там игра отличается от КХЛ в некоторых малейших нюансах, деталях. Новое почерпнул там в хоккейных моментах. Там просто по-другому и более детально каждая мелочь прорабатывается, – сказал защитник «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online».