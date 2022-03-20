Джефф Плэтт: «Я не намерен лишаться белорусского гражданства. Вчерашняя новость – ложь»

Теги Салават Юлаев Сборная Беларуси по хоккею ФХБ Джефф Плэтт КХЛ Хоккей

Джефф Плэтт опроверг информацию об отказе от белорусского гражданства.

Ранее сообщалось, что нападающий подал заявление на отказ от гражданства Беларуси.

– Вчерашняя новость – ложь. Думаю, сегодня мой агент и Белорусская федерация хоккея выступят с соответствующим заявлением. Я не намерен лишаться белорусского гражданства.

– Продолжите ли вы карьеру в национальной команде?

– К сожалению, сборная Беларуси не примет участие в ближайшем чемпионате мира, – сказал Плэтт.

Форвард принял белорусское гражданство в феврале 2012 года. В 2013 году ИИХФ разрешила канадцу играть за сборную Беларуси.

Нападающий выступал в КХЛ с 2008 года. В сезоне-2021/22 36-летний Плэтт играл за «Салават Юлаев». 2 марта он расторг контракт с клубом и покинул Россию.

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