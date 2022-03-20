Джефф Плэтт: «Я не намерен лишаться белорусского гражданства. Вчерашняя новость – ложь»

Джефф Плэтт опроверг информацию об отказе от белорусского гражданства.
Ранее сообщалось, что нападающий подал заявление на отказ от гражданства Беларуси.
– Вчерашняя новость – ложь. Думаю, сегодня мой агент и Белорусская федерация хоккея выступят с соответствующим заявлением. Я не намерен лишаться белорусского гражданства.
– Продолжите ли вы карьеру в национальной команде?
– К сожалению, сборная Беларуси не примет участие в ближайшем чемпионате мира, – сказал Плэтт.
Форвард принял белорусское гражданство в феврале 2012 года. В 2013 году ИИХФ разрешила канадцу играть за сборную Беларуси.
Нападающий выступал в КХЛ с 2008 года. В сезоне-2021/22 36-летний Плэтт играл за «Салават Юлаев». 2 марта он расторг контракт с клубом и покинул Россию.