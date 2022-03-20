Джефф Плэтт: «Я не намерен лишаться белорусского гражданства. Вчерашняя новость – ложь»

опроверг информацию об отказе от белорусского гражданства.

Ранее сообщалось, что нападающий подал заявление на отказ от гражданства Беларуси.

– Вчерашняя новость – ложь. Думаю, сегодня мой агент и Белорусская федерация хоккея выступят с соответствующим заявлением. Я не намерен лишаться белорусского гражданства.

– Продолжите ли вы карьеру в национальной команде?

– К сожалению, сборная Беларуси не примет участие в ближайшем чемпионате мира, – сказал Плэтт.

Форвард принял белорусское гражданство в феврале 2012 года. В 2013 году ИИХФ разрешила канадцу играть за сборную Беларуси.

Нападающий выступал в с 2008 года. В сезоне-2021/22 36-летний Плэтт играл за . 2 марта он расторг контракт с клубом и покинул Россию.