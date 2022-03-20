Максим Якуценя: «Считаю «Трактор» фаворитом серии с «Салаватом». В Челябинске более сбалансированная команда»

считает «Трактор» фаворитом серии плей-офф с «Салаватом» (1-1).

Во втором матче серии клуб из Челябинска выиграл со счетом 4:1.

– Я вообще считаю «Трактор» фаворитом в этой серии. В Челябинске более сбалансированная команда. «Трактору» нужно было и первый матч выигрывать, но будем считать, что, как говорится, первый блин комом.

Во второй игре челябинские хоккеисты дважды реализовали большинство, и в неравных составах вообще можно решать исход серии. Хотел бы выделить нападающего «Трактора» Никиту Тертышного и его звено в целом. Он проделывает огромную работу и играет по-взрослому, как и нужно в плей-офф.

– Чем может ответить ?

– Опасными контратаками, у команды быстрые нападающие.

– Отсутствие легионеров не проблема для «Салавата Юлаева»?

– Как оказалось, еще какая проблема для «Салавата». Ведь ставка в комплектовании команды была сделана именно на легионеров, и тренер там из Финляндии. Отсутствие иностранцев, конечно, скажется, потому что угроза теперь не такая сильная.

– Иностранцы «Трактора» могут решить исход серии?

– Я хотел бы, чтобы решала вся команда, а не только легионеры. В «Тракторе» много людей, которые делают и черновую работу, для многих незаметную, но очень важную, – сказал бывший нападающий «Трактора».