Виктор Антипин: «Лямся прививает свою систему команде. Мне кажется, другой такой нет в КХЛ»

рассказал, что прививает свою систему «Салавату».

– Вы первый сезон работаете с Томи Лямся. Какой он тренер?

– Это профессионал, который очень любит хоккей и прививает свою систему команде. Мне кажется, другой такой нет в лиге.

Он лояльный, но в то же время требовательный. Он все понятно объясняет. У нас много проходит теоретических занятий.

– То, что Лямся практически не играл на профессиональном уровне, – это вообще важно для хоккеистов?

– Как показывает опыт, это не сильно важно. Уже много таких примеров было. Я играл под руководством , он тоже не был профессиональным игроком. А этот человек много чего добился. И таких примеров в современном хоккее достаточно много, – сказал защитник в интервью «Бизнес Online».