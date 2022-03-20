Виктор Антипин: «Лямся прививает свою систему команде. Мне кажется, другой такой нет в КХЛ»

Виктор Антипин рассказал, что Томи Лямся прививает свою систему «Салавату».
– Вы первый сезон работаете с Томи Лямся. Какой он тренер?
– Это профессионал, который очень любит хоккей и прививает свою систему команде. Мне кажется, другой такой нет в лиге.
Он лояльный, но в то же время требовательный. Он все понятно объясняет. У нас много проходит теоретических занятий.
– То, что Лямся практически не играл на профессиональном уровне, – это вообще важно для хоккеистов?
– Как показывает опыт, это не сильно важно. Уже много таких примеров было. Я играл под руководством Майка Кинэна, он тоже не был профессиональным игроком. А этот человек много чего добился. И таких примеров в современном хоккее достаточно много, – сказал защитник «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online».