Бывальцев о 4:1 с «Салаватом»: «Начали неплохо, больше бросали, лезли добивать шайбу. Надеюсь, дальше еще больше голов будет»

подвел итоги матча с (4:1, 1-1).

«Начали неплохо, больше бросали, лезли добивать шайбу. Во втором периоде реализовали большинство. В первой игре проиграли минимально и должны были уже забивать «Салавату». Не хватало натиска на ворота. Забили и шайба пошла в ворота. Надеюсь, дальше еще больше голов будет.

Как удалось наладить большинство? Было время поработать над этим компонентом. Стараемся всегда ему уделять внимание. Хорошо, что получается, и надо продолжать в том же духе.

Рождение сына? Конечно, это очень хорошее событие. Сейчас совсем другая ответственность. Эмоции только позитивные», – сказал нападающий .