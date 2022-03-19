Григорий Панин: «Трактор» играл на сохранение в третьем периоде. У нас проскакивали моментики, но забить не удалось»

считает, что «Трактор» изменил тактическую схему.

проиграл клубу из Челябинска во втором матче серии плей-офф (1:4, 1-1).

«Видно было, что немножко изменил тактическую схему. Стали еще глубже откатываться к себе в зону, чтобы встречать уже впятером.

В первом периоде были моменты, чтобы забить гол, но вратарь здорово сыграл и не хватило везения. Во втором периоде были удаления, в третьем «Трактор» уже играл на сохранение, у нас где-то проскакивали моментики, чтобы забить, но не удалось.

Думаю, даже в Челябинске знают, что у нас самые лучшие болельщики. Видно, как они поддерживают нас во всех городах России. На любой арене мы чувствуем колоссальную поддержку. Конечно, для игроков это очень важно.

Мой отец перед поездкой сказал мне: «Ты у меня на Родине играешь, поэтому давайте, покажите там». Я в Челябинске часть своего детства провел, поэтому мне приятно играть здесь», – сказал защитник «Салавата Юлаева».