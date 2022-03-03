Бабаев об отъезде легионеров: «Процесс уже не остановить. Начнется цепная реакция, часть игроков уедет»

высказался касательно отъезда легионеров из .

2 марта лигу покинули и из «Салавата Юлаева», а также Ник Шор из «Сибири».

«Думаю, процесс пошел, его уже не остановить. Начнется цепная реакция, и часть игроков уедет. Надо понимать, что на легионеров сейчас идет большое давление извне.

Психологически стойкие ребята, имеющие собственное мнение, останутся и доиграют сезон. Но некоторые, особенно хоккеисты с семьями, наверняка уедут.

Понятно, что скоропалительные отъезды ослабляют составы команд. Но руководство в таких случаях старается войти в положение зарубежных игроков, которые беспокоятся за свою безопасность. Поначалу пытается убедить, уговорить. Однако если видит, что человек твердо стоит на своем, расторгает контракт по взаимному согласию и отпускает его на все четыре стороны», – сказал агент.