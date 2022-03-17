Степан Санников: «Кузьмин – русский, нам легче говорить, чем с Плэттом. Он принес «Салавату» скорость и маневренность, хорошо держит шайбу»

рассказал о победе над (1:0) в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

– Первый период начали не очень. У «Трактора» быстрая команда, они выигрывали в скорости.

Нам помог гол во втором периоде, стали играть получше, удержали счет. В конце немного нервы подпортили, но выстояли.

– Лямся сказал, что «Трактор» по-прежнему фаворит. Вы так же считаете?

– Да, конечно, У них четыре сложных звена, сильные иностранцы. Они фавориты.

– Вы забили в двух первых матчах. В команде шутят, что вы решаете все вопросы в первом матче?

– Таких шуток пока не было. Надо проходить «Трактор», а потом пошутим.

– Как вам игра с Глебом Кузьминым в одном звене?

– Он принес нам скорость и маневренность, хорошо держит шайбу. Он русский, нам полегче с ним говорить, не как с .

– А как вы относитесь к словами Лямся про то, что андердоги тоже могут побеждать?

– Когда за «Сибирь» играл, мы проходили Казань, а там играли олимпийцы. Надо идти шаг за шагом.

Мы завтра разберем свою игру и потом новый лист страницы. Некогда долго думать, – сказал нападающий .