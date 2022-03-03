Шуми Бабаев: «Бегство Плэтта не ударит по «Салавату». Гранлунда будет не хватать, но он вряд ли помог бы в нынешнем состоянии»

считает, что уход Джеффа Плэтта не ударит по .

Плэтт и покинули клуб в преддверии старта розыгрыша Кубка Гагарина.

«Бегство Плэтта никак не ударит по «Салавату». Там дружный коллектив, а этот парень никогда не отличался ни бойцовскими качествами, ни любовью к своей команде.

Гранлунд – другая история, его будет не хватать. Но в нынешнем состоянии он все равно вряд ли помог бы. Если человек психологически не готов, выходить на лед ему не стоит.

Думаю, никакого падения духа быть не должно. Наоборот, команда только сплотится и мобилизуется. Главное, в Уфе есть кому заменить ушедших легионеров. Там хорошая школа, много своих талантливых хоккеистов. Они готовы играть, просто рвутся в бой. Лучше дать шанс молодым, чем выпускать на лед иностранцев, которые головой находятся совсем в другом месте», – сказал агент.