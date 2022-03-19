Крикунов о ЧМ-2022: «Россия и Беларусь заслужили право сыграть, должен действовать спортивный принцип»

прокомментировал решение отстранить Россию от ЧМ-2022.

«На чемпионате мира 2022 года вместо России и Беларуси сыграют Франция и Австрия. Это, конечно, не то. Вообще в Европе есть четыре сборные, без которых большие турниры не несут особой ценности, а остальные на вторых ролях.

Россия и Беларусь заслужили право сыграть на чемпионате мира, должен действовать спортивный принцип, он важен. Думаю, интерес к грядущему турниру серьезно упадет. Те организаторы останутся в проигрыше.

Представляете, сколько российских болельщиков могло приехать в Хельсинки? Тут же все рядом. Да и зрелищность явно снизится», – сказал бывший главный тренер сборных России и Беларуси.