Спортивный юрист о жалобе ФХР: «Есть шансы побороться за нейтральный статус спортсменов. Шансы добиться успеха по МЧМ-2023 маленькие»

Спортивный юрист считает, что у ФХР есть шансы побороться за нейтральный статус хоккеистов.

Анна Анцелиович прокомментировала решение ФХР отправить жалобу в на решение отобрать МЧМ-2023 и отстранить национальные сборные от турниров.

«Как юрист я всегда придерживаюсь принципа, что обжаловать нужно, если ты не согласен с решением. Вне зависимости от шансов на успех.

Если ничего не делать, то ничего и не изменится. Кроме того, в отстранении российских спортсменов зачастую во главу угла ставятся субъективные принципы. Они основываются на нарушении спортивного духа и конституции тех или иных федераций.

И арбитры, которые будут рассматривать все эти дела. Они тоже будут оценивать субъективность вопроса. Сами решения с юридической точки зрения как минимум странные, так как спортсмены и федерации несут ответственность не за свои действия или бездействия, а за то, что находится вне сферы их контроля.

Пока ФХР пошла по внутренней процедуре и поступила правильно, поскольку есть шансы побороться, к примеру, за нейтральный статус спортсменов.

Мы видели разные прецеденты в последние недели – кто-то запрещает полностью, кто-то позволяет выступать без флага и гимна, а кто-то и вовсе принимает половинчатые решения.

С проведением турниров все сложнее, шансы добиться успеха здесь маленькие. Но и в данном случае нужно обжаловать и высказывать свою точку зрения. Это станет первой ступенькой к тому, чтобы нам возместили расходы на организацию молодежного чемпионата мира.

Другой вопрос, что это уже не дисциплинарное, а коммерческое дело. Поскольку договора я не видела, то сложно сказать, на что может рассчитывать ФХР, но шансы получить компенсацию есть», – заявила Анцелиович.