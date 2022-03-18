Вячеслав Быков: «Мировой хоккей многое потеряет без сборной России. Уберешь одну нацию – наступит ущербность»

отреагировал на отстранение России от международных хоккейных турниров.

«Параллельно с борьбой и обжалованием стоит искать другие решения и возможности.

Уверен, в руководстве российского хоккея нацелены и дальше развивать спорт. Политика диктует свои условия. Безусловно, мировой хоккей многое потеряет без сборной России.

Если убрать любую сборную, что входит в элиту хоккейного сообщества, лучше не будет.

Каждая хоккейная держава по-своему видит хоккей, развивает его, дает новые мысли – от этого у всех идет революция.

Когда команды состязаются между собой, перенимается опыт. Хоккей таким образом эволюционирует.

На мой взгляд, если уберешь одну нацию, наступит ущербность», – заявил бывший главный тренер сборной России.