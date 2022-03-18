Борис Миронов: «Жамнов внес огромную лепту в победу над СКА. Мы общались, он высказал мнение. У нас одна семья, один кулак»

рассказал о победе «Спартака» над СКА (6:1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Хорошая игра, понравилась. Вышли заряженными, была видна суетливость.

Тот перерыв, который у нас был, сказался, но через короткие смены быстро вошли в игру, забили голы, дальше уже играли по заданию.

Довели матч за победы. Идем ступенька за ступенькой. Шагнули первую, порадовались, забыли.

Идем к тому, к чему стремились весь сезон. Всех болельщиков с победой. Они нас поддерживают, подгоняют, ребятам это сильно помогает.

– На что обращали внимание после первого периода?

– Мы знали, что СКА иногда меняет тактику. Команду разбирали, готовились, план на игру был, ничего нового для нас не было.

– Было легче, что вас не воспринимали как фаворита этой пары?

– Прессу стараемся не читать. Мы готовились полным ходом к «Йокериту», но так сложилось, что прошли во второй раунд без игр.

Кто фаворит, кто не фаворит – надо выходить и играть каждый матч на победу. Кто что пишет – нас мало касается. Мы готовились показывать все нашей игрой.

– Какова была роль в подготовке команды к серии со СКА?

– Тренер национальной сборной всех хорошо знает. Мы много общались, разговаривали, он высказал свое мнение.

Мы прислушивались. Он огромную лепту внес в сегодняшнюю победу. У нас одна семья, один кулак. Один за всех и все за одного.

– Насколько эта победа добавит вам психологической устойчивости?

– Всегда приятно выигрывать. Но сегодняшнюю победу нужно забыть и готовиться к следующей игре. Серия состоит из четырех побед.

Выиграли – великолепно, порадовались. Надо постараться побыстрее игру забыть и готовиться к следующему матчу, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» с ходу разбил команду Ротенберга. Поймал СКА на ошибках, ушел в защиту и довел до разгрома