Директор «Северстали»: «Все легионеры изъявили желание вернуться в клуб в следующем сезоне. Вопрос в том, дадут ли им приехать»

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Николай Канаков сообщил, что легионеры хотят вернуться в «Северсталь» в следующем сезоне.

– Прежде всего интересует судьба иностранцев. Как вы считаете, удастся сохранить костяк? Клуб в этом заинтересован?

– Сразу отвечу по иностранцам. Как вы видели, иностранцы все играли до конца, несмотря на то, что часть финнов уже уехала из лиги. У нас иностранцы играли и все изъявили желание вернуться в хоккейный клуб в следующем сезоне. Конечно, все зависит от ситуации, которая происходит. Спрос на иностранцев будет, захотят ли они приехать, дадут ли им приехать – вопрос в этом. 

Разумеется, костяк мы формируем уже не первый сезон, именно так строится вся команда. На данный момент основные игроки – Вовченко, Пилипенко, у которых заканчиваются контракты. В силу возраста они являются ограниченно-свободными агентами. Согласно регламенту, мы до 30 апреля можем дать им квалификацию или договориться напрямую, чтобы они выходили на рынок. Как это сложится – другой вопрос.

Другой клуб вправе перебить эту квалификацию, а мы вправе подтвердить ее. Здесь у нас есть еще шаги для выравнивания ситуации. Если мы не сможем перебить квалификацию другого клуба, то игрок уходит в другой клуб за компенсацию. Компенсация высчитывается в зависимости от предложений, предоставленных игроку.

В любом случае, из всех игроков неограниченно свободные агенты у нас – Андрей Алексеев, он вправе выбирать любой клуб. Все остальные – только через компенсацию. В принципе, все стабильно – тренерский штаб стабилен, руководство не меняется, бюджет на 2022 год утвержден. Поэтому нет предпосылок к каким-либо изменениям в составе, – сказал директор «Северстали».

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