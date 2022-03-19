В Италии арестовали недвижимость владельца «Северстали» Мордашова стоимостью 105 млн евро

В Италии арестовали недвижимость Алексея Мордашова.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Финансовую гвардию Италии.

Ведомство наложило арест на жилую недвижимость Мордашова.

Отмечается, что распоряжение о заморозке коснулось «жилого комплекса недвижимости», расположенного в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 млн евро.

Ранее владелец «Северстали» и одноименного хоккейного клуба КХЛ попал под санкции ЕС.

В начале марта Фингвардия наложила арест на яхту Мордашова. Она была задержана в порту города Империя. Судно оценивалось в 65 млн евро.

Директор «Северстали»: «Сезон был космический. Вероятность уменьшения финансирования в 2023 году есть»