В Италии арестовали недвижимость владельца «Северстали» Мордашова стоимостью 105 млн евро

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В Италии арестовали недвижимость Алексея Мордашова.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Финансовую гвардию Италии.

Ведомство наложило арест на жилую недвижимость Мордашова.

Отмечается, что распоряжение о заморозке коснулось «жилого комплекса недвижимости», расположенного в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 млн евро.

Ранее владелец «Северстали» и одноименного хоккейного клуба КХЛ попал под санкции ЕС.

В начале марта Фингвардия наложила арест на яхту Мордашова. Она была задержана в порту города Империя. Судно оценивалось в 65 млн евро. 

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