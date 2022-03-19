Директор «Северстали»: «Сезон был космический. Вероятность уменьшения финансирования в 2023 году есть»

Директор высказался о ситуации с финансированием команды.

– Сезон был космический – были взлеты и падения, были обидные поражения, феерические победы. Все к этому шло. Велась кропотливая работа. Плей-офф показал, что мы боевая команда, можем биться.

Первый раунд до седьмого матча – это того стоило. Хоккейный клуб «Северсталь» включает в себя не только первую команду, но и молодежную, юниорскую и школьные. Все эти команды выступают на высшем уровне в своих лигах и успешно попали в плей-офф. Это тоже одна из особенностей этого сезона. Клуб работает, развивается.

В первую очередь, сделана ставка на своих молодых воспитанников. Мы эту тенденцию обозначили еще пару лет назад, мы по этому пути идем, и в перспективе, в следующем сезоне ребята будут очень востребованы. Я так понимаю, что мы удачно и своевременно занялись этим вопросом, у нас будет определенный приоритет. На данный момент первая команда распущена.

– У вас есть уверенность, что бюджет команды не уменьшится в текущей ситуации?

– Да, наш единственный титульный спонсор – ПАО «Северсталь», мировой гигант. Как сложатся обстоятельства – сложно сказать. Все средства, выделенные на 2022 год, были подтверждены. Мы ими руководствуемся. До конца 2022 года у нас все без изменений.

Что будет с 2023 годом – вопрос для обсуждения. Понятно, что ситуация сложная, вероятность уменьшения финансирования есть, но мы пока не хотим смотреть на это в негативном свете, – сказал Николай Канаков.