Директор «Северстали» о Разине: «В СМИ есть информация, что он может уйти. Нам лично он ничего не говорил»

Николай Канаков высказался о возможном уходе из «Северстали».

– Проясните, пожалуйста, ситуацию по составу и по Андрею Владимировичу Разину.

– Как только закончился последний матч, мы прилетели в Череповец, команда была распущена, поэтому итогов сезона с руководством клуба и наблюдательным советом еще не проводилось. Думаю, мы соберемся в середине апреля. Подведем итоги, и будет уже понятна перспектива хоккейного клуба и команды на следующий сезон.

Да, в СМИ есть информация о том, что Разин может уйти. Нам лично Андрей Владимирович ничего не говорил. Пока работаем в том русле, которое у нас есть. На данный момент Андрей Владимирович – главный тренер, исполняющий обязанности генерального менеджера.

По игрокам могу сказать, что у нас есть право дать квалификации до 30 апреля – это еще полтора месяца. Ведутся переговоры. Хоккеистов распустили, дадим полторы-две недели отдохнуть, отвлечься, а потом в апреле скрупулезно подойдем к этому вопросу, – сказал директор .

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