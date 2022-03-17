Слепышев о том, было бы ЦСКА тяжелее с «Северсталью»: «Проще, что в Москве. В Череповце гостиницы хорошей нет»

Антон Слепышев заявил об отсутствии хороших гостиниц в Череповце.
Нападающий ЦСКА ответил на вопросы после первого матча серии Кубка Гагарина против московского «Динамо» (3:2).
– Как оцените старт серии? Засиделись, подзаржавели немного?
– Может быть, да, немножко переживали, что был достаточно большой перерыв, но быстро вкатились. Хорошая игра с обилием моментов. Хорошо, что выиграли.
– У «Динамо» была сложная серия. Что от них ждали и как все получилось?
– Мастеровитая команда, ждет ошибки, может исполнить момент, большинство. Старались делать акцент на том, что они провели семь матчей.
«Северсталь» – быстрая команда, достаточно серьезно их повозили. Мы хотели так же продолжить, потому что у них было мало времени для восстановления.
– С Череповцом вам было бы тяжелее или проще?
– Тяжело сказать. Проще, что в Москве. В Череповце гостиницы хорошей нет.
– Учитывали, что у «Динамо» такая вратарская линия?
– Я думаю, что у них оба вратаря могут друг друга подстраховать. Разбирали и вратарей, и защитников, всех. Надеюсь, дальше все будет работать, – сказал Слепышев.