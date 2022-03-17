Слепышев о том, было бы ЦСКА тяжелее с «Северсталью»: «Проще, что в Москве. В Череповце гостиницы хорошей нет»

заявил об отсутствии хороших гостиниц в Череповце.

Нападающий ЦСКА ответил на вопросы после первого матча серии Кубка Гагарина против московского (3:2).

– Как оцените старт серии? Засиделись, подзаржавели немного?

– Может быть, да, немножко переживали, что был достаточно большой перерыв, но быстро вкатились. Хорошая игра с обилием моментов. Хорошо, что выиграли.

– У «Динамо» была сложная серия. Что от них ждали и как все получилось?

– Мастеровитая команда, ждет ошибки, может исполнить момент, большинство. Старались делать акцент на том, что они провели семь матчей.

– быстрая команда, достаточно серьезно их повозили. Мы хотели так же продолжить, потому что у них было мало времени для восстановления.

– С Череповцом вам было бы тяжелее или проще?

– Тяжело сказать. Проще, что в Москве. В Череповце гостиницы хорошей нет.

– Учитывали, что у «Динамо» такая вратарская линия?

– Я думаю, что у них оба вратаря могут друг друга подстраховать. Разбирали и вратарей, и защитников, всех. Надеюсь, дальше все будет работать, – сказал Слепышев.