Евросоюз ввел санкции в отношении Усманова, Тимченко и «СОГАЗа» – генерального партнера КХЛ

Евросоюз ввел санкции против и Геннадия Тимченко.

Холдинг USM, принадлежащий Усманову, владеет правами на название стадиона «Эвертона».

является президентом хоккейной команды , а также председателем совета директоров . Ранее против Тимченко санкции ввела Великобритания.

Также в санкционный лист Евросоюза включен Алексей Мордашов – его компания «Северсталь» финансирует одноименную команду КХЛ в Череповце.

Помимо этого, санкции введены против компании «СОГАЗ» – генерального партнера КХЛ.