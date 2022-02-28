Евросоюз ввел санкции в отношении Усманова, Тимченко и «СОГАЗа» – генерального партнера КХЛ

Евросоюз ввел санкции против Алишера Усманова и Геннадия Тимченко.
Холдинг USM, принадлежащий Усманову, владеет правами на название стадиона «Эвертона».
Геннадий Тимченко является президентом хоккейной команды СКА, а также председателем совета директоров КХЛ. Ранее против Тимченко санкции ввела Великобритания.
Также в санкционный лист Евросоюза включен Алексей Мордашов – его компания «Северсталь» финансирует одноименную команду КХЛ в Череповце.
Помимо этого, санкции введены против компании «СОГАЗ» – генерального партнера КХЛ.