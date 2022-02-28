Евросоюз ввел санкции в отношении Усманова, Тимченко и «СОГАЗа» – генерального партнера КХЛ

Теги Северсталь СКА Эвертон премьер-лига Англия бизнес Алишер Усманов КХЛ Геннадий Тимченко Политика Алексей Мордашов Хоккей

Евросоюз ввел санкции против Алишера Усманова и Геннадия Тимченко.

Холдинг USM, принадлежащий Усманову, владеет правами на название стадиона «Эвертона».

Геннадий Тимченко является президентом хоккейной команды СКА, а также председателем совета директоров КХЛ. Ранее против Тимченко санкции ввела Великобритания.

Также в санкционный лист Евросоюза включен Алексей Мордашов – его компания «Северсталь» финансирует одноименную команду КХЛ в Череповце.

Помимо этого, санкции введены против компании «СОГАЗ» – генерального партнера КХЛ.

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