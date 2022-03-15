Разин о возможном переходе в «Ак Барс»: «Я хочу в «Коламбус»! Разговоры доходят до меня, надо все взвесить»

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Андрей Разин отреагировал на информацию по поводу возможного назначения на пост главного тренера «Ак Барса».

– Вас уже сватают в «Ак Барс».

– Я хочу в «Коламбус Блю Джекетс»!

– Там место занято. А в «Ак Барсе» свободно! Вы готовы морально стать тренером топ-клуба?

– Сейчас хочется спокойно пережить прошедший сезон. Очень много нервов было потрачено. Будет встреча с руководством «Северстали».

Разговоры, конечно, ходят, они доходят и до меня. Надо все сначала взвесить, а потом принимать решение, – заявил главный тренер «Северстали».

Череповецкая команда заняла пятое место в таблице Западной конференции в этом сезоне и уступила московскому «Динамо» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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