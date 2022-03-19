Якупов после 8:1 с «Металлургом»: «Нет иллюзий, что будет легко. В плей-офф нет проходных матчей»

прокомментировал разгром (8:1).

Нападающий «Авангарда» высказался после первого матча второго раунда Кубка Гагарина.

— Хорошо, что выиграли, а счет абсолютно не имеет значения. Главное — победа, и мы получили положительные эмоции.

— Счет по игре?

— Не знаю. Но мы забили, победили, играли в свой хоккей. Не хотели отдавать инициативу даже при счете 7:1. Нельзя было расслабляться, позволять себе какие-то выдумки. Надо было играть просто и правильно.

— Как может сложиться следующий матч?

— Завтра есть время подумать, посмотреть, проанализировать игру. Однозначно матч получится другим. Не будем строить иллюзий, что придется легко. В принципе, в плей-офф нет проходных матчей.

Мы будем готовиться, не собираемся как-то недооценивать соперника. Потому что знаем, на что они способны. Нам главное — не отходить от своего хоккея, – сказал Якупов.

«Магнитка» получила от «Авангарда» 8 (!) голов: 5+20 за неудачный силовой, гол на первой минуте, а дальше просто развалилась