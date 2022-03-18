«Авангард» одержал самую крупную победу в плей-офф в истории, «Металлург» потерпел самое крупное поражение

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«Авангард» одержал самую крупную победу в плей-офф в истории.

Омская команда переиграла «Металлург» со счетом 8:1 в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Эта победа стала самой крупной для «Авангарда» за все время участия в плей-офф с 1993 года.

До этого самой крупной победой в плей-офф был счет 6:0. Так «ястребы» обыгрывали «Ладу» (27 марта 2004 года), «Адмирал» (2 марта 2017 года) и «Ак Барс» (25 февраля 2019 года).

Для магнитогорцев в то же время это поражение стало самым крупным в плей-офф. Предыдущее самое крупное поражение – 1:6 от «Локомотива» в 2009 году.

«Магнитка» получила от «Авангарда» 8 (!) голов: 5+20 за неудачный силовой, гол на первой минуте, а дальше просто развалилась

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