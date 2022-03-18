Воробьев о поражении 1:8: «У «Металлурга» все, что могло пойти не так, пошло не так. Ужасное представление с нашей стороны»

объяснил поражение «Металлурга» от «Авангарда» (1:8) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Ужасное представление с нашей стороны сегодня. Есть день перезагрузиться – и в бой.

– Не хочется нагнетать после такого матча. Что позитивного отметите? И что говорили парням в раздевалке после первого периода. Казалось, что при 1:4 после шайбы Лайпсика была надежда на камбэк.

– Была, но не случилось. Говорили, что у нас был план на игру, но мы от него отошли после этого удаления и двух пропущенных шайб.

Говорили, что надо придерживаться плана на игру, но сегодня у нас не многое получалось, если сказать аккуратно.

– Вы сказали, что команда отступила от своего плана на игру. Надо было перебрасывать, превосходить в движении – а команда перехитовала почти в три раза.

– Перехитовала, когда поезд ушел.

– То есть не туда пошла команда?

– Не в этом дело. Там уже хитовать – поезд ушел.

– Самый бросающий игрок – . Вы довольны его игрой? Заслужил ли он такой игрой место 12-го нападающего в следующем матче? Он прессинговал, был в движении, скорости, бросал больше всех.

– Молодец, бросил больше всех. Будем разбирать игру, смотреть, кого ставить.

– Не было мысли в первом периоде взять тайм-аут, сбить напряжение?

– Там не было напряжения, мы два гола пропустили. Дело было не в напряжении, а в том, что мы были не в своей тарелке.

– Что нужно делать «Металлургу» в следующем матче, чтобы нападающие получали больше пространства для бросков, были опаснее, чтобы шайба чаще доходила до ворот? Шесть бросков за два периода всего лишь.

– Надо больше двигаться, открываться друг перед другом и лезть на ворота.

– Этот «Авангард» реально обыграть за счет скорости?

– Мы обыгрывали их в сезоне.

– Несобранность на своем пятачке. С чем вы ее свяжете?

– Сегодня у нас все, что могло пойти не так, пошло не так, – сказал главный тренер .

«Магнитка» получила от «Авангарда» 8 (!) голов. 5+20 за неудачный силовой, гол на первой минуте, а дальше просто развалилась