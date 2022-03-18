Боб Хартли: «Сведберг не совсем здоров, но сыграл с «Металлургом». У «Авангарда» нет других вариантов»

прокомментировал ситуацию с защитниками «Авангарда».

– Так что все-таки со здоровьем вашего защитника , которого атаковали в голову?

– Что тут сказать? Он попал под серьезный силовой прием, под удар в голову.

Но все прекрасно знают нашу ситуацию. Посмотрите на других ребят – тот же не совсем здоров. Тем не менее, он играл.

У нас абсолютно нет других вариантов. Но все парни – и нападающие, и вратари – вносят огромный вклад в успех команды.

И посмотрите, как все сражаются на льду. Все понимают, что наша ситуация точно не улучшится.

Поэтому мы будем бороться все вместе и переносить невзгоды как единый коллектив, – сказал главный тренер .