Каменский об Овечкине: «Не думаю, что внешнее давление скажется на его игре. Он не обращает внимание на вещи, не связанные со спортом»

не думает, что внешнее давление скажется на игре .

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и (894).

«Поздравляю Александра не только с тем, что он обошел , но и с тем, что он стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. Я не сомневаюсь, что Александр в этом сезоне максимально близко приблизится к , потому что Александр будет делать все, чтобы забивать в каждой игре, и для этого у него есть сверхмотивация.

Мы видим его стабильную игру, его профессионализм, которые помогут ему в погоне за рекордом Гретцки. Не думаю, что внешнее давление как-то скажется на его игре. Овечкин – профессионал, он не обращает внимание на вещи, не связанные со спортом, а выполняет задачи и к каждой игре подходит ответственно», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться