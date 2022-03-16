Каменский об Овечкине: «Не думаю, что внешнее давление скажется на его игре. Он не обращает внимание на вещи, не связанные со спортом»

Теги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Валерий Каменский рекорды Горди Хоу Хоккей

Валерий Каменский не думает, что внешнее давление скажется на игре Александра Овечкина.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). 

«Поздравляю Александра не только с тем, что он обошел Яромира Ягра, но и с тем, что он стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. Я не сомневаюсь, что Александр в этом сезоне максимально близко приблизится к Горди Хоу, потому что Александр будет делать все, чтобы забивать в каждой игре, и для этого у него есть сверхмотивация.

Мы видим его стабильную игру, его профессионализм, которые помогут ему в погоне за рекордом Гретцки. Не думаю, что внешнее давление как-то скажется на его игре. Овечкин – профессионал, он не обращает внимание на вещи, не связанные со спортом, а выполняет задачи и к каждой игре подходит ответственно», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

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