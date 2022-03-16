Алексей Жамнов: «Овечкин – очень сильный человек, он справится с давлением. Надеюсь, Саша обгонит Хоу уже в этом сезоне»

считает, что справится с давлением.

Россиянин забил 767-й гол в в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Политика – политикой, спорт – спортом. Понятно, что давление есть, от этого никуда не деться, особенно в Северной Америке. Но когда выходишь на площадку, то забываешь обо всем и играешь в хоккей, наслаждаешься этим моментом. Сашка все прекрасно понимает, и в этом плане не должно быть проблем, я думаю. Он очень сильный человек, уверен, что справится с давлением.

Я уже поздравил Сашу с новым рекордом. Не только я, думаю, но и все мы надеемся, что Саша обгонит Хоу уже в этом сезоне, но это не так просто, как кажется. С другой стороны, у него есть потенциал поддерживать уровень, показывать свои качества, поэтому все возможно. Если же не выйдет в этом сезоне, то у него еще есть впереди время, чтобы побить все эти рекорды», – сказал главный тренер сборной России.