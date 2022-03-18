Боб Хартли: «Удивились, когда Керри пошел в атаку в голову Шарипзянову. Толчинский не играл в 3-м периоде, потому что моя задача – обезопасить его»

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Боб Хартли прокомментировал победу над «Металлургом» (8:1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Мы здорово начали. И были удивлены тем, что Керри пошел в атаку в голову Шарипзянову. Все знают нашу ситуацию.

У нас всего четыре защитника сейчас в распоряжении. Но мы воспользовались этим пятиминутным удалением, и дальше стали развивать свой успех.

Крайне важно повести в серии, особенно на выезде. Сегодня все игроки действовали грамотно и дисциплинированно. Мы одержали хорошую командную победу.

– Откуда такая сумасшедшая результативность? Редко увидишь 8:1 на табло в плей-офф.

– Когда ты ведешь в самом начале матча, да еще забиваешь в большинстве, то это здорово и придает энергии.

А у соперника покинул состав Керри, не вернувшись на лед. Это повлияло на их сочетания звеньев. И мы больше не отдавали инициативу.

Но это всего лишь одна победа. Закончился матч со счетом 3:2, 5:1 или 8:1 – это лишь одна игра. Главное, что победа сегодня за нами.

– Почему в третьем периоде не выходил Сергей Толчинский? И что вы скажете о вратаре Василии Демченко? Он впервые получил шанс поиграть.

– Мы крупно вели в счете, поэтому дали игрокам отдохнуть. А моя задача – обезопасить Толчинского.

Демченко очень долго не играл, ему была нужна практика. Никогда не знаешь, когда он тебе может понадобиться. Но наш голкипер себя здорово показал, делал хорошие сэйвы.

– Как себя чувствует Дамир Шарипзянов? Карри его ударил по касательной? При этом ваш защитник сделал дубль.

– Известно, какая у нас сейчас ситуация с защитниками. Это идет с третьего матча против «Ак Барса». Мы большую надежду и доверие возлагаем на наших ветеранов.

При этом нападающие помогают игрокам обороны, стараются упростить им работу. Но мы справляемся с трудностями. Будем идти дальше. Что еще делать? – заявил главный тренер «Авангарда».

«Авангард» победил «Металлург» (8:1) на выезде и повел 1-0 в серии полуфинала Востока

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