Илья Воробьев: «У игроков «Авангарда» есть задание: лежать на льду до выхода доктора, если идет удар в голову или спину»

оценил удаление за удар в голову .

Нападающий «Металлург» применил силовой прием против защитника «Авангарда» на 11-й секунде первого периода и был удален до конца матча.

Шарипзянов позже вернулся на лед и забросил две шайбы в ворота магнитогорцев.

– Насколько был оправдан хит Карри в средней зоне на первых секундах?

– Понятно, что не оправдан. Мы знали, что у игроков есть задание: лежать на льду до выхода докторов, если идет удар в голову или в спину.

Удар в голову был, но потом человек играл. Надо смотреть эпизод с разных повторов. Я сейчас посмотрел с нашей камеры, но тут сложно сказать, – сказал главный тренер .

Омская команда одержала победу со счетом 8:1 в первом матче и повела 1-0 в серии полуфинала Восточной конференции.