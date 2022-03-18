Илья Воробьев: «У игроков «Авангарда» есть задание: лежать на льду до выхода доктора, если идет удар в голову или спину»

Илья Воробьев оценил удаление Джоша Керри за удар в голову Дамиру Шарипзянову.
Нападающий «Металлург» применил силовой прием против защитника «Авангарда» на 11-й секунде первого периода и был удален до конца матча.
Шарипзянов позже вернулся на лед и забросил две шайбы в ворота магнитогорцев.
– Насколько был оправдан хит Карри в средней зоне на первых секундах?
– Понятно, что не оправдан. Мы знали, что у игроков «Авангарда» есть задание: лежать на льду до выхода докторов, если идет удар в голову или в спину.
Удар в голову был, но потом человек играл. Надо смотреть эпизод с разных повторов. Я сейчас посмотрел с нашей камеры, но тут сложно сказать, – сказал главный тренер «Металлурга».
Омская команда одержала победу со счетом 8:1 в первом матче и повела 1-0 в серии полуфинала Восточной конференции.