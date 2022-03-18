«Авангард» забил 4 гола «Металлургу» за 15 минут матча. Налимов заменил Кошечкина в воротах

забил четыре гола «Металлургу» в ходе первого периода матча.

Команда тренера Боба Хартли забросила четыре раза подряд за первые 15 минут и ведет со счетом 4:0.

В составе омичей отличились , Дамир Шарипзянов, и . Две шайбы из четырех были заброшены в большинстве.

После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб магнитогорцев решил заменить вратаря – в игру вступил Иван Налимов вместо .

На 11-й секунде первого периода нападающий «Металлурга» Джош Керри был удален до конца матча за силовой прием в голову Дамиру Шарипзянову.