«Авангард» забил 4 гола «Металлургу» за 15 минут матча. Налимов заменил Кошечкина в воротах

«Авангард» забил четыре гола «Металлургу» в ходе первого периода матча.
Команда тренера Боба Хартли забросила четыре раза подряд за первые 15 минут и ведет со счетом 4:0.
В составе омичей отличились Иван Телегин, Дамир Шарипзянов, Наиль Якупов и Николай Прохоркин. Две шайбы из четырех были заброшены в большинстве.
После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб магнитогорцев решил заменить вратаря – в игру вступил Иван Налимов вместо Василия Кошечкина.
На 11-й секунде первого периода нападающий «Металлурга» Джош Керри был удален до конца матча за силовой прием в голову Дамиру Шарипзянову.