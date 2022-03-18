Экс-судья Зайцев: «Удаление Керри – это чистые 5+20. Удар в голову был, хоть и по касательной»

согласился с удалением в матче и .

Нападающий «Металлурга» на 11-й секунде первого периода применил силовой прием в голову против защитника и был удален до конца матча.

«На мой взгляд, это чистые 5+20. Судья же не доктор, он не может определить дальнейшую травму.

Удар в голову был, хоть и по касательной, судьи его зафиксировали. Тем более они смотрели повтор. А то, что Шарипзянов потом забил, этого судьи не могли определить.

Человек мог оказаться в больнице, а мог забросить шайбу. Поэтому и возникает вопрос: а как это Шарипзянов потом умудрился забить?» – заявил известный хоккейный судья.

На матче «Металлург» – «Авангард» работают главные арбитры Алексей Белов и Сергей Беляев.