«Металлург» всего 6 раз бросил в створ ворот «Авангарда» за 40 минут матча

«Металлург» нанес всего 6 бросков по воротам «Авангарда» за два периода матча.
Команда тренера Илья Воробьева нанесла четыре броска в створ ворот в первом периоде и два броска – во втором. В сторону ворот магнитогорцы бросили 20 раз.
В свою очередь, омская команда выполнила 24 броска в створ ворот после двух периодов матча, 40 бросков – в сторону ворот.
За два периода самым бросающим игроком в составе магнитогорцев стал 18-летний Данила Юров – на его счету два броска.
Команда тренера Боба Хартли ведет со счетом 7:1 по итогам двух периодов игры.