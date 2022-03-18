«Металлург» всего 6 раз бросил в створ ворот «Авангарда» за 40 минут матча

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«Металлург» нанес всего 6 бросков по воротам «Авангарда» за два периода матча.

Команда тренера Илья Воробьева нанесла четыре броска в створ ворот в первом периоде и два броска – во втором. В сторону ворот магнитогорцы бросили 20 раз.

В свою очередь, омская команда выполнила 24 броска в створ ворот после двух периодов матча, 40 бросков – в сторону ворот.

За два периода самым бросающим игроком в составе магнитогорцев стал 18-летний Данила Юров – на его счету два броска.

Команда тренера Боба Хартли ведет со счетом 7:1 по итогам двух периодов игры.

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