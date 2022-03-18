Глава ФХБ о 2-м клубе из Беларуси в КХЛ: «Окончательное решение еще не принято. В первую очередь работаем по МХЛ»

Глава ФХБ сообщил, что решение о 2-м клубе КХЛ из Беларуси еще не принято.
«В настоящее время мы с российскими коллегами обсуждаем возможность выступления белорусских клубов в российских лигах. Это было одним из вопросов совместной коллегии Министерств спорта Беларуси и России.
Однако на данный момент окончательное решение еще не принято. Для нас важно, чтобы молодые белорусские игроки получали возможность дальнейшего развития, и участие в международных лигах – отличная возможность для этого.
В первую очередь прорабатываем возможность представительства в МХЛ, но рассматриваем и другие варианты», – сказал Александр Богданович.
С 2008 года Беларусь в КХЛ представляет минское «Динамо». Ранее стало известно, что вступить в лигу может «Юность».