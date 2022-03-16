«Юность» может стать вторым белорусским клубом в КХЛ (Артур Хайруллин)

Минская «Юность» может войти в число участников .

Председатель ФХБ Александр Богданович принял участие в рабочей встрече министерств спорта Беларуси и России в Москве, а также ряда национальных федераций по видам спорта.

Одним из вопросов, затронутых в рамках диалога, стало участие в КХЛ еще одной белорусской команды помимо минского . Также обсуждалась заявка клубов из Беларуси в ВХЛ и МХЛ.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, вторым клубом КХЛ из Беларуси может стать .