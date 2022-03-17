Председатель «Юности» о КХЛ: «Необходимы финансовые гарантии, пока их предоставить не можем. Если лига даст преференции по драфту своих игроков – это одно»

Председатель минской «Юности» высказался о возможном вступлении команды в .

«Я сам вчера увидел эту новость в интернете. Пока полной информацией не владею: еще не приехали наши представители с совещания, которое было у вас в Москве.

Трудно оценить перспективы вступления клуба в КХЛ. Наша арена соответствует требованиям КХЛ, но необходимы финансовые гарантии. Пока мы их предоставить не можем. Сейчас ждем информации от руководства нашей федерации, которое более четко все определит.

Интерес к вступлению в лигу есть не только у клуба, но и у страны. Второй клуб КХЛ – это, конечно, престижно.

Конкурентоспособность на уровне КХЛ сейчас определить тяжело. Если лига даст нам какие-то преференции по драфту своих игроков – это одно. Если нет – другое.

Но на данный момент очень много неизвестных», – сказал Алексей Баранов.