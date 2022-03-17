Плющев об отстранении России от Евротура: «У сборная СССР тоже были небольшие контакты. Есть хорошая пауза, чтобы привести хоккей в порядок»

прокомментировал отстранение сборной России от Евротура на два года.

«В целом международные контакты всегда нужны.

Сейчас нам поставили такие условия, отстранили от участия в Евротуре на два года – надо только принять это с высоко поднятой головой. Ничего страшного не будет: спарринг-партнеров можно найти и что-то организовать.

Вместо Евротура будем играть свои домашние турниры, которые мы умеем проводить. У сборная СССР тоже были небольшие контакты, разве что чемпионаты мира.

Из этого негатива нужно сделать позитив. У нас есть хорошая пауза, в которую мы должны привести свой хоккей в порядок.

Когда мы вернемся, то должны возвращаться не на пятые-шестые места в рейтинге, где находимся сейчас, а на первые, как это было раньше.

Надо разобраться и сделать хоккейную программу: рассчитывать на российских игроков, готовить своих хоккеистов и тренеров, чтобы ни от кого не зависеть», – сказал заслуженный тренер России.