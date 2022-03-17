Плющев об отстранении России от Евротура: «У сборная СССР тоже были небольшие контакты. Есть хорошая пауза, чтобы привести хоккей в порядок»

Теги Евротур Сборная России по хоккею Владимир Плющев сборная СССР КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал отстранение сборной России от Евротура на два года.

«В целом международные контакты всегда нужны.

Сейчас нам поставили такие условия, отстранили от участия в Евротуре на два года – надо только принять это с высоко поднятой головой. Ничего страшного не будет: спарринг-партнеров можно найти и что-то организовать.

Вместо Евротура будем играть свои домашние турниры, которые мы умеем проводить. У сборная СССР тоже были небольшие контакты, разве что чемпионаты мира.

Из этого негатива нужно сделать позитив. У нас есть хорошая пауза, в которую мы должны привести свой хоккей в порядок.

Когда мы вернемся, то должны возвращаться не на пятые-шестые места в рейтинге, где находимся сейчас, а на первые, как это было раньше.

Надо разобраться и сделать хоккейную программу: рассчитывать на российских игроков, готовить своих хоккеистов и тренеров, чтобы ни от кого не зависеть», – сказал заслуженный тренер России.

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