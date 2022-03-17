Максим Сушинский: «Евротур имел значимость для всех. Это офигенная потеря»

Максим Сушинский поделился мнением об отстранении сборной России от Евротура.

«Отстранили от Евротура? А чего вы ждали? От всего отстранили… Это офигенная потеря. Не знаю уже, куда стремиться нашим детям. Евротур имел значимость для абсолютно всех! Там проверялись молодые игроки, они стремились попасть на этот турнир. Матчи были даже в Москве. Это помогало популяризировать наш хоккей.

Я всю жизнь играл на Евротуре, и мне хотелось туда возвращаться снова и снова. В Швеции были сумасшедшие 15 тысяч болельщиков. А сейчас где играть молодым ребятам?

Конечно, это возможность для КХЛ увеличить количество матчей. Что они будут делать во время предполагаемых пауз на международные турниры? В НХЛ вот две паузы сделали на Рождество и Пасху. Так и мы можем. Но пока не вижу ситуации, при которой наш спорт будет кому-то нужен в ближайшее время. Очень грустно», – сказал бывший президент «Авангарда».

Вчера стало известно, что сборная России отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)