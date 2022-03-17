КХЛ будет привлекать Фазеля к решению вопросов развития лиги. Должности для него пока не планируется

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Стало известно, чем Рене Фазель будет заниматься в КХЛ.

«Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее.

Лига будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ», – заявили в пресс-службе лиги.

Как сообщает «Р-Спорт», должности для бывшего президента ИИХФ в КХЛ пока не планируется.

Швейцарец возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 годы.

В прошлом году он не стал баллотироваться на очередной срок. Конгресс международной федерации избрал его почетным президентом.

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