КХЛ будет привлекать Фазеля к решению вопросов развития лиги. Должности для него пока не планируется

Стало известно, чем будет заниматься в КХЛ.

«Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее.

Лига будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития , – заявили в пресс-службе лиги.

Как сообщает «Р-Спорт», должности для бывшего президента в КХЛ пока не планируется.

Швейцарец возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 годы.

В прошлом году он не стал баллотироваться на очередной срок. Конгресс международной федерации избрал его почетным президентом.