КХЛ будет привлекать Фазеля к решению вопросов развития лиги. Должности для него пока не планируется

Стало известно, чем Рене Фазель будет заниматься в КХЛ.
«Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее.
Лига будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ», – заявили в пресс-службе лиги.
Как сообщает «Р-Спорт», должности для бывшего президента ИИХФ в КХЛ пока не планируется.
Швейцарец возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 годы.
В прошлом году он не стал баллотироваться на очередной срок. Конгресс международной федерации избрал его почетным президентом.