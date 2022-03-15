Фазель вскоре начнет работать в КХЛ. Название должности и круг обязанностей подбираются (Алексей Шевченко)

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель вскоре может получить работу в .

«Поздравляю вас, друзья. В самое ближайшее время Рене Фазель будет официально принят на работу в КХЛ.

Название должности пока подбирается, как и круг обязанностей. Но чем он может помочь лиге ума не приложу», – написал журналист «Спорт-Экспресса» .

Швейцарец возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 годы. В прошлом году он не стал баллотироваться на очередной срок.

Конгресс международной федерации избрал его почетным президентом.