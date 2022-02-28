Фазель о хоккее в России: «Печальный день, уверен, что никто из спортсменов не поддерживает войну. Спорт должен нести посыл о мире»

выразил разочарование в связи отстранением российского хоккея от международных турниров.

– Для меня спорт – это способ объединения людей. Вспомните Олимпийские игры, барона де Кубертена, олимпийский дух…

Когда де Кубертен возродил Олимпиаду в 1896 году, он делал это, чтобы сблизить людей, в этом и есть смысл спорта.

Олимпийские ценности – это дружба, уважение и выдающееся мастерство в нашей спортивной семье.

Мы видели объединение спортсменов в Пекине, а сейчас я вижу реакцию различных спортивных федераций, которые наказывают спортсменов.

Я на 100% уверен, что никто из спортсменов не поддерживает войну. Это очень печальный день для меня.

– ИИХФ еще не вынесла решения, но многие хоккейные федерации уже высказались, что хотят исключения России.

– Это печальный момент в истории ИИХФ.

Даже в холодную войну Советский союз играл с США, с Канадой. Даже в такой напряженной ситуации, как сегодня, спорт должен нести посыл о мире и объединении людей.

Было много возможностей так поступить [исключить кого-то из ИИХФ], потому что в мире было много войн, и вот теперь мы это делаем. Очень грустно слышать, что хотят сделать люди.

– Как будто на Россию опускается железный занавес?

– Надеюсь, люди найдут общий язык и решение. Война никогда не бывает решением, но мы не должны использовать спорт в качестве санкций, – заявил бывший президент .

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), турниры 2023-го тоже забирают