Фазель о Ротенберге во главе СКА: «Я проникся глубоким уважением к тому, что он делает. Роман влюблен в хоккей, понимает его»

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель поделился мыслями о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.
«Будущее покажет, какой Роман тренер, выводы можно будет делать в конце сезона, тогда можно будет произвести какие-то математические подсчеты.
Работа главным тренером – это высокий риск для Романа, но он принял риски, пошел на этот шаг. Я проникся глубоким уважением к тому, что он делает. Сейчас Роман сделал шаг вперед, результаты СКА дадут ответ на вопрос, правильно ли был сделал этот шаг или нет.
Я знаю Романа много лет, он любит хоккей, понимает хоккей. Я уважаю Романа за то, что он рискнул.
Роману пока не хватает опыта, но стать главным тренером – это его желание, потому что он влюблен в игру. Я поддерживаю его начинание, говорил с ним и пожелал ему удачи в работе со СКА. Да, вчера команда проиграла, но тренер не может всегда побеждать. У Романа есть команда, они будут работать. Уверен, что Роман сможет добиться успеха со СКА», – сказал Фазель.
«Если кирпичу дать фамилию Ротенберг, до какого чина дослужится?» Ваши реакции на нового тренера СКА – 🔥